Musica corale a Modena torna la rassegna ' Na sera ' e Maggio

A Modena si prepara a tornare la rassegna di musica corale chiamata 'Na sera 'e Maggio, con il prossimo evento previsto per domenica 3 maggio 2026 alle ore 16. La tradizione canora coinvolge diverse formazioni e si svolge in una location cittadina. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di canto corale e richiama un pubblico locale e non solo.

Il prossimo appuntamento con la grande tradizione canora modenese è fissato per domenica 3 maggio 2026 alle ore 16.00 nel capoluogo emiliano. La città si appresta infatti a ospitare la XXIV Rassegna Corale denominata "Na sera 'e Maggio", un evento che promette di unire l'emozione della musica al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Traiettorie, dal 9 al 23 maggio la rassegna Internazionale di Musica Moderna e ContemporaneaGiunta alla XXXVI edizione, dopo un lungo percorso che ha scavallato il millennio fortificando la propria presenza nel panorama europeo della musica... Torna Choralia: tre giorni di musica corale sulle orme di San FrancescoDal 24 al 26 aprile la città di Cortona ospiterà la terza edizione di Choralia, rassegna dedicata alla musica corale che quest’anno assume un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carpi capitale del canto, al via la quinta edizione del Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani; 25 Aprile in provincia di Modena: tutti gli eventi per la Festa della Liberazione; Guida agli appuntamenti del weekend: il Festival dell’Aquilone vi aspetta sulla spiaggia; Eventi, i centri sociali aprono ai ragazzi. Concerto di Primavera della Corale Rossini sabato in Sant’Agostino a ModenaSabato 18 aprile, ore 18.30, presso la Chiesa collegiata di Sant’Agostino, avrà luogo il tradizionale Concerto di Primavera organizzato dall’Associazione Corale Rossini APS, con il patrocinio e il c ... sassuolo2000.it Concerto e musica a Modena: eventi imperdibili al teatro San Carlo e oltreDomenica di festa anche in musica, con una miriade di appuntamenti, non solo in città. Partiamo dal teatro San Carlo dove la Gioventù Musicale suggellerà il cartellone 2024 con un doppio evento. Alle ... ilrestodelcarlino.it Concerto corale Sa lingua nostra in Musica - CORO COLLEGIUM KARALITANUM facebook