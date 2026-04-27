Traiettorie dal 9 al 23 maggio la rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea

Dal 9 al 23 maggio si svolgerà la XXXVI edizione della rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea, un evento che da molti anni si inserisce nel calendario culturale europeo. Dopo un percorso che ha attraversato il nuovo millennio, la manifestazione si presenta con alcune novità nel suo format, mantenendo comunque l’obiettivo di presentare composizioni di musica moderna e contemporanea. La rassegna si svolge in diverse sedi della città.