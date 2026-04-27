Traiettorie dal 9 al 23 maggio la rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea
Dal 9 al 23 maggio si svolgerà la XXXVI edizione della rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea, un evento che da molti anni si inserisce nel calendario culturale europeo. Dopo un percorso che ha attraversato il nuovo millennio, la manifestazione si presenta con alcune novità nel suo format, mantenendo comunque l’obiettivo di presentare composizioni di musica moderna e contemporanea. La rassegna si svolge in diverse sedi della città.
Giunta alla XXXVI edizione, dopo un lungo percorso che ha scavallato il millennio fortificando la propria presenza nel panorama europeo della musica contemporanea, la rassegna Traiettorie cambia volto. Non più un calendario di concerti spalmato dalla primavera all’autunno, con la sola pausa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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