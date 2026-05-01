Musei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Roma | l'elenco completo con i luoghi e gli orari

Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa del Lavoro, alcuni musei di Roma e del Lazio resteranno aperti al pubblico. L'elenco comprende diverse strutture che consentiranno ai visitatori di scoprire esposizioni temporanee e permanenti. Gli orari di apertura variano da museo a museo, offrendo opportunità di visita durante tutta la giornata. La giornata si presenta come un’occasione per visitare alcuni luoghi culturali senza chiusure straordinarie.

Musei aperti a Roma e nel Lazio venerdì primo maggio in occasione della Festa del Lavoro: quali sono e quali mostre sono visitabili oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Domani, venerdì 1 maggio, i Musei di Genova vi aspettano con aperture straordinarie in occasione della Festa dei Lavoratori Trovate l'elenco completo dei musei aperti con tutti gli orari al link: https://www.museidigenova.it/it/1deg-maggio-2026-i-musei-di- - facebook.com facebook