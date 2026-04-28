Musei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Milano | l'elenco completo con i luoghi e gli orari

Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, diversi musei di Milano resteranno aperti al pubblico. Sono previsti orari di apertura variabili tra le diverse strutture, con alcuni musei che offriranno l’ingresso nelle giornate festive. L’elenco completo dei luoghi e degli orari di apertura sarà disponibile per chi desidera visitare le esposizioni e le collezioni durante questa festività.

Per la Feste dei Lavoratori del Primo Maggio 2026 diversi musei di Milano saranno aperti al pubblico. Tra questi, il Planetario Civico, i Musei del Castello Sforzesco e Leonardo3 Museum.🔗 Leggi su Fanpage.it

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