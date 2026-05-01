Musei aperti il 1° e 3 maggio 2026 | orari gratuità e come organizzare la visita

Il Ministero della Cultura ha annunciato che alcuni musei, parchi archeologici e altri luoghi del patrimonio statale saranno aperti il 1° e il 3 maggio 2026. In queste date, sarà possibile visitarli senza biglietto e con orari specifici. La scelta di queste giornate segue le iniziative già organizzate per il 25 aprile, offrendo ulteriori opportunità di visita nel primo fine settimana di maggio.

Dopo le iniziative del 25 aprile, il calendario del Ministero della Cultura prevede nuove occasioni per visitare musei, parchi archeologici e altri luoghi del patrimonio statale nel primo fine settimana di maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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