’Musa’ gli eventi Proiezioni e incontri

Al MuSA di Pietrasanta si aprono nuovi appuntamenti dedicati a proiezioni e incontri. La stagione di eventi del museo, che si concentra su tematiche legate al territorio, alla storia dell’arte e alla ricerca spirituale, si presenta con un programma vario e articolato. Il palinsesto include diverse iniziative che coinvolgono il pubblico e promuovono la cultura artistica e architettonica locale.

Nuovi appuntamenti al MuSA (Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura) a Pietrasanta. Il museo inaugura la sua stagione di eventi con un palinsesto eclettico che celebra il territorio, la storia dell’arte e la ricerca spirituale. Attraverso l’uso sapiente di tecnologie avanzate, il museo si conferma uno spazio vivo dove la tradizione artigiana incontra l’innovazione multimediale. I prossimi eventi: la stagione si apre con ’Open MuSA’, un’esperienza di multi proiezione immersiva che trasporta il visitatore dai bacini estrattivi delle vette apuane fino alle fonderie della riviera. I documentari esploreranno le radici produttive del territorio oggi, domani e domenica dalle 16.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Musa’, gli eventi. Proiezioni e incontri Notizie correlate Trame School: proiezioni e incontri a febbraio 2026Dal 13 al 27 febbraio 2026 torna Trame school, il progetto dell’Associazione Luna di Seta dedicato alle periferie e alle marginalità nel cinema... Cineclub dell'Anac: ciclo di proiezioni e incontriL’inaugurazione, eccezionalmente programmata di venerdì, si terrà alle 17:15 e sarà un omaggio alla regista Isabella Bruno (1954-2012), realizzato in... Contenuti utili per approfondire Si parla di: ’Musa’, gli eventi. Proiezioni e incontri. ’Musa’, gli eventi. Proiezioni e incontriNuovi appuntamenti al MuSA (Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura) a Pietrasanta. Il museo inaugura la sua stagione di ... quotidiano.net Il MuSA di Pietrasanta riapre a maggio: un viaggio tra tecnologia e arteDai documentari immersivi fino al cinema espanso. Al museo un mese di appuntamenti culturali a ingresso libero ... luccaindiretta.it