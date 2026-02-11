Trame School | proiezioni e incontri a febbraio 2026

A febbraio 2026 torna Trame School, il progetto dell’Associazione Luna di Seta che porta sul grande schermo film e storie provenienti dalle periferie italiane. Dal 13 al 27 febbraio, il centro sarà dedicato a proiezioni e incontri con registi e attori, tutti concentrati sul cinema che racconta le marginalità e le realtà meno visibili del Paese. La rassegna si svolgerà in diverse location, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire storie spesso ignorate dai circuiti mainstream.

Trame school: al via il nuovo ciclo di proiezioni e incontri dedicati al cinema contemporaneo. Dal 13 al 27 febbraio 2026 torna Trame school, il progetto dell'Associazione Luna di Seta dedicato alle periferie e alle marginalità nel cinema dell'Italia contemporanea. Un percorso formativo che, anche quest'anno, porterà migliaia di studenti nelle sale cinematografiche di Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli e Napoli, grazie al sostegno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM. Il nuovo ciclo di appuntamenti si apre giovedì 13 febbraio nell'Auditorium del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco con la proiezione del film Dove siamo?.

