Cineclub dell' Anac | ciclo di proiezioni e incontri

Venerdì 6 marzo al Pasquino Art Center di Trastevere si tiene l’inaugurazione del nuovo ciclo di proiezioni e incontri organizzato dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici. Il programma si intitola “| Martedì dell’ANAC – Il Cineclub degli Autori” e si concentra su film e documentari realizzati da autori cinematografici. L’evento prevede la presentazione di alcune pellicole seguita da incontri con registi e protagonisti.

L’inaugurazione, eccezionalmente programmata di venerdì, si terrà alle 17:15 e sarà un omaggio alla regista Isabella Bruno (1954-2012), realizzato in collaborazione con il CSC-Cineteca Nazionale. Saranno proiettati i documentari “E solo a noi che sta la decisione“ (1975, 34’) e “Presa alla gola. Amor fati” (1987, 38’). Isabella Bruno, pioniera del cinema femminista negli anni Settanta e fondatrice del collettivo Cinema Alice Guy, ha contribuito in maniera significativa alla cinematografia italiana attraverso documentari e programmi televisivi. I suoi lavori conservati e digitalizzati dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa – Cineteca Nazionale di Ivrea saranno al centro dell’incontro, introdotto da Liliana Ginanneschi, Annamaria Licciardello, Steve Della Casa e dal presidente dell’ANAC Francesco Ranieri Martinotti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

