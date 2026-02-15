Proteste in Argentina la riforma del lavoro di Milei divide il Paese | gli scontri a Buenos Aires e i sindacati pronti allo sciopero generale – I video

In Argentina, le proteste scoppiate a Buenos Aires sono state causate dall’approvazione della riforma del lavoro voluta dal presidente Javier Milei. La decisione ha scatenato violenti scontri davanti al Parlamento, dove i manifestanti si sono riuniti in massa. I sindacati hanno già annunciato uno sciopero generale per rispondere alla riforma e alla crisi sociale in corso.

Caos a Buenos Aires dove gli ultimi giorni sono stati segnati da violenti scontri davanti al Parlamento argentino, in seguito all’approvazione al Senato della riforma del lavoro promossa dal presidente Javier Milei, mentre i sindacati oggi annunciano la mobilitazione con uno sciopero generale. Tra pietre e bottiglie incendiarie, decine di manifestanti sono stati arrestati dalla polizia, con il governo che ha denunciato i responsabili per terrorismo. Il provvedimento contestato, che ora passerà alla Camera, prevede turni fino a 12 ore, maggiore flessibilità degli orari, riduzione degli oneri per le imprese, nuove regole sui licenziamenti e limiti allo sciopero nei servizi essenziali.🔗 Leggi su Open.online Argentina, passa riforma Milei:proteste Il Senato argentino ha dato il via libera alla riforma del lavoro, approvata dopo settimane di polemiche e proteste. Argentina, scoppia la protesta contro la riforma del lavoro di Milei: 37 fermati e quattro agenti feriti Argentina, scoppia la protesta contro la riforma del lavoro di Milei: 37 fermati e quattro agenti feriti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Argentina, proteste contro la riforma del lavoro a Buenos Aires: scontri davanti al Parlamento; Argentina, manifestazione contro riforma del lavoro di Milei: 37 arresti; Salari secondo il merito e pagati in voucher: Milei smantella i diritti di chi lavora; Le reti social alimentano la mobilitazione dei giovani nelle strade in Argentina. Argentina: proteste e scontri con la polizia per la riforma del Lavoro approvata al SenatoFILE PHOTO: Demonstrators protest outside the National Congress on the day of the debate on Argentina's President Javier Milei's reform bill, known as the omnibus bill, in Buenos Aires, Argentina ... primapress.it Argentina, scoppia la protesta contro la riforma del lavoro di Milei: 37 fermati e quattro agenti feritiScontri davanti al Parlamento argentino durante il voto sulla legge di modernizzazione del lavoro voluta da Javier Milei: almeno 37 arresti e quattro ... fanpage.it DOMINIO DARDERI Partita praticamente perfetta di Luciano, che supera la testa di serie numero 4 Baez e si giocherà il titolo di Buenos Aires con Cerundolo alle 20:00 x.com Darderi in semifinale (nel giorno del suo compleanno) a Buenos Aires: se batte Baez entra nella Top-20 facebook