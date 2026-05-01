Muore per una trasfusione con sangue infetto | risarcimento da 100mila euro agli eredi

Il Tribunale di Napoli ha stabilito un risarcimento di 100mila euro a favore degli eredi di una donna deceduta dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue infetto negli anni ’90. La responsabilità del Ministero della Salute è stata riconosciuta nel procedimento giudiziario, nel quale sono stati rappresentati dagli avvocati Vincenzo Palmiero e Marco Gentile. La decisione riguarda un caso di danno legato a trasfusioni mediche.

Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute in un caso di trasfusione con sangue infetto risalente agli anni ’90, disponendo il risarcimento in favore dei figli della donna deceduta, rappresentati in giudizio dagli avvocati Vincenzo Palmiero e Marco Gentile.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Muore dopo trasfusione di sangue infetto, condannato il ministero: risarcimento milionario agli erediIl Tribunale di Genova ha stabilito che il Ministero della Salute dovrà risarcire con oltre un milione di euro i familiari di una donna deceduta nel... Massa, muore per epatite C dopo una trasfusione con sangue infetto: ministero della Salute condannato a maxi-risarcimentoIl sangue che avrebbe dovuto permetterle di guarire era infetto, tanto da condannarla alla contrazione dell'epatite C a seguito della trasfusione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Muore per una trasfusione con sangue infetto: risarcimento da 100mila euro agli eredi; Morto di epatite dopo una trasfusione: maxi risarcimento alla famiglia; Rimpallato da un ospedale all’altro: paziente oncologico muore a 41 anni; Mazarese muore a 41 anni dopo cinque giorni tra ospedali e trasferimenti: aperta un’inchiesta dalla procura di Marsala. Muore al Moscati durante una trasfusione: 50enne di Lizzano perde la vitaMuore al Moscati durante una trasfusione: una 50enne di Lizzano deceduta in ospedale. Disposta l’autopsia, la famiglia chiede chiarezza. pugliapress.org Tragedia al Moscati, donna di 50 anni muore durante una trasfusioneEra ricoverata per curare una forma di leucemia ed era stata ammessa ad un protocollo sperimentale, disposta l'autopsia ... studio100.it Si schianta e muore a 29 anni: la vittima è Giovanni Simonini di Serravalle https://www.ladige.it/territori/vallagarina/2026/05/01/si-schianta-e-muore-a-29-anni-la-vittima-e-giovanni-simonini-di-serravalle-1.4354014 - facebook.com facebook Schiacciati da maxi rotoli di carta persi dal tir: muore 25enne, fidanzata grave. Cosa emerge dall'inchiesta x.com