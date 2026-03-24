Un caso di trasfusione con sangue infetto ha provocato la morte di una donna nel 2018. La paziente, affetta da cirrosi epatica e tumore al fegato, è deceduta a causa di un’epatite C contratta durante il trattamento. Il ministero della Salute è stato condannato a un risarcimento di notevole entità in seguito alla vicenda. La vicenda ha suscitato attenzione sul tema della sicurezza delle trasfusioni.

Il sangue che avrebbe dovuto permetterle di guarire era infetto, tanto da condannarla alla contrazione dell'epatite C a seguito della trasfusione. Ora, a distanza di 48 anni dall'operazione che l'ha condannata a un tumore al fegato e otto anni dopo il decesso della donna, la famiglia di una paziente ha ottenuto una risposta riguardo al risarcimento dovuto dal ministero della Salute. E si tratta di una cospicua cifra., Era il 1978, nel pieno del cosiddetto "caso del sangue infetto", quando la donna si era sottoposta a un intervento cardiochirurgico all'ospedale di Massa Carrara, in Toscana. A cui erano seguiti, come da norma, diverse emotrasfusioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, muore per epatite C dopo una trasfusione con sangue infetto: ministero della Salute condannato a maxi-risarcimento

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