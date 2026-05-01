Un uomo è deceduto a pochi passi dall’ospedale poco dopo aver ricevuto le dimissioni dal pronto soccorso. La sua morte è avvenuta poco tempo dopo aver lasciato la struttura sanitaria. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo eventuali testimonianze. La famiglia della vittima è stata avvisata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Muore a pochi metri dall’ospedale dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. È accaduto a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è deceduto poco dopo aver lasciato l’Ospedale San Luca. L’anziano, residente nella frazione di Vallo Scalo, era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza per difficoltà respiratorie, riconducibili a un possibile scompenso cardiaco. Sottoposto ad accertamenti, era stato successivamente dimesso. Pochi minuti dopo l’uscita dalla struttura, mentre si trovava in auto con la compagna, si è improvvisamente accasciato. Il mezzo aveva percorso poche decine di metri dall’ospedale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Muore dopo dimissioni, si accascia a pochi metri dall’ospedale

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