Nel 2026, la nave MSC Divina ospiterà un evento dedicato a sport e salute che coinvolgerà i partecipanti in attività e iniziative legate alla prevenzione. La stessa nave sarà teatro della presentazione della Fiaccola della Prevenzione 2026, simbolo di sensibilizzazione e impegno sociale. L’evento si svolgerà a bordo, coinvolgendo un pubblico interessato a tematiche di benessere e prevenzione, e rappresenta un momento di rilevo nel calendario dedicato alla salute.

Un evento davvero top sta arrivando, direttamente a bordo della splendida MSC Divina. Ebbene sì, la tanto attesa Fiaccola della Prevenzione 2026 sta per salpare a bordo di MSC Divina, trasformando la nave in un emblema puro di sensibilizzazione, benessere e impegno sociale. Come dire, sport e prevenzione connubio che può davvero fare la differenza. L’evento a Napoli riunirà il 7 maggio 2026 istituzioni, professionisti, volontari e passeggeri in un percorso dedicato alla cultura della prevenzione e alla diffusione di messaggi fondamentali per la salute collettiva. Una manifestazione che mixa nel modo più opportuno, a nostro avviso, emozione, informazione e partecipazione attiva, diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale in tema di sport e prevenzione.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - MSC Divina nel 2026: il grande evento su sport e salute

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