Olimpiadi 2026 | con Lilly sport salute scienza e sensibilizzazione su obesità

La società Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha lanciato una campagna per sensibilizzare sull’obesità. A Milano, l’azienda ha deciso di puntare su salute e scienza, coinvolgendo il pubblico in un percorso di informazione e prevenzione. L’obiettivo è far riflettere sulle problematiche legate al peso e promuovere uno stile di vita più sano.

Lilly, medicine company sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha acceso l'impegno per la salute, a Milano, con una campagna di sensibilizzazione sull'obesità. L'obiettivo è raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell'atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione. Qualcosa che avviene per la prima volta in assoluto nell'ambito di una manifestazione olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante per la salute pubblica come l'obesità. Due installazioni immersive a Milano.

