Moviola Napoli Cremonese | gli episodi dubbi del match diretto da Doveri Cos’è successo al Maradona!

Durante la partita tra Napoli e Cremonese, il match è stato diretto dall’arbitro Doveri e sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. Il Napoli ha concluso la gara con un risultato di 4-0, dominando l’intera partita. Alcuni episodi contestati sono stati sottoposti a revisione, ma la partita è proseguita senza ulteriori interventi arbitrali. La gara si è svolta allo stadio di proprietà della squadra di casa.

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