Mourinho nei garage del Bernabeu per seguire il Benfica da un tablet | ha snobbato il Real Madrid

José Mourinho è rimasto nell'autobus del Benfica parcheggiato nei garage dello stadio Bernabeu per seguire la sfida di Champions della sua squadra contro il Real Madrid. In tribuna era stata predisposta una postazione tutta per lui, ma lo Special One ha disertato.

