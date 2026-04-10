Real Madrid arriva la smentita ufficiale del club spagnolo! Nessun direttore sportivo in arrivo | la nota

Il club spagnolo ha diffuso una comunicato ufficiale in cui afferma che non ci sono piani per l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. La società ha precisato che nessuna nomina è prevista nel suo attuale organigramma, smentendo le voci circolate nelle ultime ore. La comunicazione sottolinea chiaramente che non ci sono cambiamenti imminenti nella gestione della dirigenza.

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