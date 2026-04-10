Giornalisti di La7 in sciopero oggi | Forfait irrisori e precariato chiediamo il rispetto dei contratti

Oggi i giornalisti della rete televisiva si sono fermati per uno sciopero, denunciando condizioni di lavoro precarie e il mancato rispetto degli accordi contrattuali. In una nota ufficiale il comitato di redazione ha evidenziato il problema dei compensi troppo bassi e della mancanza di certezze contrattuali nelle diverse redazioni. La protesta si è svolta senza coinvolgere altre figure professionali, concentrandosi sulle questioni interne al settore giornalistico.

I giornalisti di La7 scioperano nella giornata di venerdì 10 aprile. In un comunicato diffuso dal Cdr della testata si sottolinea il mancato rispetto degli accordi contrattuali, oltre che il precariato nelle varie redazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Giornalisti La7 pronti allo sciopero contro Cairo per "forfait irrisori e incidenze domenicali non pagate"I giornalisti di La7 sono pronti allo sciopero se l’azienda di Urbano Cairo non rispetterà quanto stabilito dal contratto nazionale e dalla Corte di... La7, giornalisti pronti allo sciopero: “Contratto collettivo e accordi integrativi non rispettati, forfait irrisori”L’assemblea dei giornalisti di La7 è pronta allo sciopero in assenza di risposte da parte dell’azienda su questioni ritenute centrali, a partire dai... Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacale; Giornalisti di La7 in sciopero, prima protesta da oltre 11 anni; La7, giornalisti in sciopero il 10 aprile per retribuzioni e applicazione del contratto - FNSI; diMartedì, condotto da Giovanni Floris. Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacaleI giornalisti de La7 chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della ... tg.la7.it La7, giornalisti in sciopero: venerdì 10 aprile 2026 cronisti e croniste incroceranno le braccia per far rispettare gli accordi aziendaliLa7, i giornalisti e le giornaliste dell'emittente entrano in sciopero per chiedere il rispetto delle prerogative contrattuali al gruppo editoriale. La mobilitazione prosegue da mesi. tvblog.it Venerdì 10 aprile i giornalisti di La7 scioperano In un’azienda con ascolti record chiedono il rispetto dei contratti, stipendi adeguati e il pagamento dei compensi dovuti, anche domenicali (come stabilito dalla Corte di Cassazione). Al centro anche la richiesta - facebook.com facebook Sciopero dei giornalisti di La7: il comunicato sindacale x.com