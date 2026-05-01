MotoGP | addio alle wildcard dal 2027 cambia il futuro della griglia

A partire dal 2027, le wildcards saranno eliminate dalla griglia della MotoGP, secondo una decisione della Commissione Grand Prix. Questa modifica interessa tutte le competizioni della categoria e rappresenta un cambiamento importante per il formato delle gare e l'organizzazione delle stagioni future. La misura entrerà in vigore con l'obiettivo di riformare il sistema di partecipazione e garantire una maggiore stabilità alla competizione.

? Cosa sapere La Commissione Grand Prix elimina le wildcards in MotoGP a partire dalla stagione 2027.. Il divieto impedisce a piloti come Dani Pedrosa di gareggiare senza contratto ufficiale.. La Commissione Grand Prix ha sancito la fine delle wildcards in MotoGP a partire dalla stagione 2027, una decisione che impatta direttamente sul futuro di Dani Pedrosa e sulle strategie tecniche dei costruttori. Il provvedimento, approvato dopo una serie di incontri tenutisi tra marzo e aprile, stabilisce che nessun pilota potrà più ottenere un ingresso speciale nella categoria regina, indipendentemente dal rango di concessione del proprio produttore....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP: addio alle wildcard dal 2027, cambia il futuro della griglia Notizie correlate Leggi anche: Marco Bezzecchi si scusa con Jack Miller per la previsione sulla griglia MotoGP 2027. Penalità per Bezzecchi e Marini nella gara di MotoGP ad Austin: cambia la griglia di partenzaBezzecchi e Marini perdono due posizioni nella gara del GP di Austin: penalizzati per aver ostacolato Marquez durante le qualifiche sul tracciato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP: addio alle wild card dal 2027; MotoGP, Wildcard addio nel 2027: la regola è indipendente dal livello di concessioni; Forse non ve ne siete accorti, ma in MotoGP s’è consumato un addio da lacrimoni (e che vi farà sentire vecchi); MotoGP, regole più rigide: tutte le novità decise dalla FIM. Wildcard addio nel 2027: la regola è indipendente dal livello di concessioniLa Grand Prix Commission introduce importanti novità: oltre allo stop alle wildcard in MotoGP dal 2027, confermato il monitoraggio pressione gomme e aggiornate le procedure di gara. gpone.com MotoGP, stop alle wild card dal 2027 e non solo: le decisioni della Grand Prix CommissionLa Grand Prix Commission — composta da Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezp ... sport.sky.it La Grand Prix Commission introduce importanti novità: oltre allo stop alle wildcard in MotoGP dal 2027, confermato il monitoraggio pressione gomme e aggiornate le procedure di gara. - facebook.com facebook #MotoGP | Zarco impotente: "Impossibile tenere la Top5 contro le Aprilia" x.com