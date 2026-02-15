Marco Bezzecchi si scusa con Jack Miller per la previsione sulla griglia MotoGP 2027

Marco Bezzecchi si scusa con Jack Miller perché aveva previsto una posizione diversa per lui sulla griglia MotoGP del 2027. La sua previsione, fatta durante un'intervista, aveva suscitato reazioni tra i tifosi e i colleghi piloti, portando il giovane pilota italiano a riconoscere l’errore e a chiedere scusa pubblicamente. Bezzecchi ha anche commentato che le sue parole erano state solo un’ipotesi e non una certezza.

Marco Bezzecchi: Scuse a Jack Miller e Previsioni sul Futuro di Yamaha. Aprilia's Marco Bezzecchi ha rapidamente chiesto scusa a Jack Miller dopo aver omesso il pilota Pramac dalla sua previsione della griglia MotoGP per il 2027, dove sono stati previsti 13 cambiamenti. Questa situazione è emersa nel contesto di un mercato MotoGP piuttosto dinamico, che ha visto Bezzecchi tra i quattro piloti già contrattualizzati fino al 2027. Il team Aprilia ha esteso il suo contratto fino al 2028 lo scorso febbraio, evitando il rischio di perderlo alla fine del 2026. In aggiunta, Bezzecchi prevede che Fabio Quartararo lascerà Yamaha per Honda nel 2027, in un accordo biennale, alimentato dalla frustrazione per il progresso della squadra.