Penalità per Bezzecchi e Marini nella gara di MotoGP ad Austin | cambia la griglia di partenza

Durante le qualifiche del Gran Premio di Austin, Bezzecchi e Marini sono stati penalizzati con la perdita di due posizioni in griglia di partenza. La decisione è stata presa a seguito di un'azione in cui entrambi i piloti sono stati ritenuti responsabili di aver ostacolato un altro concorrente durante le sessioni di qualificazione. La modifica delle posizioni si applica alla griglia di partenza della gara.

Bezzecchi e Marini perdono due posizioni nella gara del GP di Austin: penalizzati per aver ostacolato Marquez durante le qualifiche sul tracciato americano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati MotoGp Brasile, pole a Di Giannantonio: Bezzecchi davanti a Marquez | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenzaFabio Di Giannantonio si prende la scena nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Goiania tornato nel calendario di MotoGp a... Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel... Contenuti e approfondimenti su Penalità per Bezzecchi e Marini nella... Temi più discussi: MotoGP, Bezzecchi: Nella Sprint mi è mancato il passo per il podio; Austin, Dall'Igna non perdona Bagnaia: Errore critico mentre coccola Marquez, il ricordo di Jan Thiel; MotoGP Brasile, Sprint: Marquez batte un super Diggia. Martin è 3°!; MotoGP GP Usa 2026: orari e dove vedere Sprint Race e gare in TV. MotoGP, ULTIM'ORA - Bezzecchi e Marini penalizzati di 2 posizioni sullo schieramentoMotoGP: La penalità nel GP di domenica. I due piloti puniti per avere ostacolato Marc Marquez. Marco scala in seconda fila, 'promuovendo' in prima Bagnaia ... gpone.com Impeding su Marquez: 2 posizioni a Bezzecchi e Marini, penalità da scontare nel GP. Marc si salva nell’episodio con BastianiniMarco Bezzecchi e Luca Marini sono stati sanzionati per aver rovinato un giro veloce di Marc Marquez nel Q2 di Austin ... formulapassion.it Altri punti di penalità per il club siciliano https://tinyurl.com/mpdtmj5k - facebook.com facebook #Moto2 Prima seria penalità del nuovo protocollo in materia di ripartenza dopo una caduta ("non running machine"). Per i reiterati tentativi di ripartire a motore spento nel corso della gara Moto2 di Goiania, Angel Piqueras dovrà scontare un doppio Long Lap P x.com