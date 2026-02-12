Carnevale di Foiano 2026 | così il terzo fine settimana

Il Carnevale di Foiano della Chiana entra nel suo terzo fine settimana, con eventi che proseguono fino a domenica 15 febbraio. Da venerdì sera, le strade si riempiono di maschere, musica e colori, mentre la città si anima con spettacoli e iniziative di socialità. La festa continua, attirando sempre più visitatori e appassionati, pronti a vivere un weekend all’insegna del divertimento e della tradizione.

La festa prende il via venerdì 13 febbraio con l'appuntamento "Venerdisco" alla Carbonaia alle ore 22.30. Protagonista della serata Gabry Fasano dj, che con il suo dj set trasforma l'affascinante luogo in una vera pista da ballo, inaugurando il weekend sotto il segno della musica e dell'energia. Il sabato pomeriggio alle ore 17, sempre presso la Carbonaia, è dedicato alla presentazione del progetto Ruggeee, con un talk che apre uno spazio di confronto e innovazione, dimostrando come il Carnevale sia anche laboratorio di idee e creatività. In particolare si rinnova la collaborazione con l'Istituto omnicomprensivo "G.

