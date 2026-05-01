Moschea cimitero islamico campi da cricket | il piano dei musulmani Pd per Venezia

In Italia, si sono verificati diversi episodi legati alla presenza e alle attività della comunità musulmana. Recentemente, sono stati distribuiti volantini in lingua araba e si sono svolti comizi elettorali in bengalese, suscitando attenzione e discussioni tra residenti e autorità locali. Questi eventi si inseriscono in un quadro più ampio di iniziative che coinvolgono spazi come moschee, cimiteri islamici e campi da cricket nella città.

Prima i volantini in nome di Allah, ora i comizi elettorali in bengalese. Accade in Italia, a Venezia, in vista delle elezioni del Consiglio comunale di Giulia Sorrentino – La protagonista, in questo caso, è Miah Rhitu (Pd) che tiene un discorso in lingua straniera davanti a una platea in cui di italiani non c’è nemmeno l’ombra. Ma, come scrive lei sul proprio profilo Facebook (lo abbiamo tradotto perché anche questo post non era in italiano) “vogliamo una Venezia dove ogni persona sia ascoltata e tutti i problemi siano risolti. Sono Miah, per tutelare i diritti della nostra comunità e dare la nostra voce in Consiglio comunale. Bisogna unirsi per costruire una Venezia inclusiva e migliore.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Moschea, cimitero islamico, campi da cricket”: il piano dei musulmani Pd per Venezia Notizie correlate Leggi anche: Dopo le proteste dei musulmani. Il via libera all’uso della moschea A Foggia nascerà una moschea: un luogo per 10mila musulmani provenienti da 32 paesi diversiOggi, mercoledì 18 febbraio, in concomitanza con il Ramadan, nasce il comitato multinazionale, organismo operativo e organizzativo istituito per... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Moschea e volantini in bengalese, scontro politico sui candidati. Vallotto e Cisint: Incoraggiano una teocrazia in città. Moschea e campi da cricket. Il piano islamo-Pd per VeneziaI musulmani candidati dai dem in Comune fanno i comizi in bengalese per una Laguna più inclusiva. Ira della Lega ... msn.com Cimitero islamico, boom di richieste ma c’è posto solo per altre due tombeMARGHERA (VENEZIA) - In poco più di una decina d’anni - dicono - sono almeno triplicati. I numeri ufficiali, per quanto riguarda il solo Comune di Venezia parlano oggi di circa ventimila cittadini di ... ilgazzettino.it