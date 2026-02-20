Dopo le proteste dei musulmani Il via libera all’uso della moschea

Dopo le proteste dei musulmani, il Comune di Pioltello ha approvato l’uso della moschea. Da ieri, il luogo di culto è aperto e funzionante, rispondendo alle richieste della comunità islamica locale. La decisione arriva in seguito alle pressioni di gruppi religiosi che chiedevano uno spazio adeguato per le preghiere. La moschea può ora ospitare i fedeli regolarmente, mettendo fine alle tensioni sulla sua apertura. La comunità musulmana si prepara a organizzare le prime preghiere ufficiali nel nuovo spazio.

Da ieri la moschea di Pioltello è agibile. Fine della polemica e delle richieste da parte dei musulmani di un posto dove pregare. Martedì sera un gruppo di fedeli, una sessantina di persone secondo le forze dell'ordine, si era dato appuntamento davanti al Municipio per chiedere "un luogo dignitoso e il rispetto del diritto di culto". Poco prima c'era stato l'ennesimo incontro fra Comune, questura, prefettura e Mohamed Pietro Danova, presidente del centro islamico El Huda: ne era emersa l'indicazione di mettere a disposizione l'area feste per L'Eid al-Fitr, "festa della rottura del digiuno", una delle principali ricorrenze del calendario religioso.