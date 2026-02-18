A Foggia nascerà una moschea | un luogo per 10mila musulmani provenienti da 32 paesi diversi

Il 18 febbraio, durante il Ramadan, a Foggia si è formato un nuovo comitato multinazionale, nato per gestire il progetto di una moschea destinata ad accogliere circa 10.000 musulmani provenienti da 32 paesi diversi. La creazione di questo organismo mira a garantire un percorso trasparente e condiviso per l’edificazione del luogo di culto. Un passo importante per la comunità islamica locale, che aspetta da tempo questa realizzazione.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, in concomitanza con il Ramadan, nasce il comitato multinazionale, organismo operativo e organizzativo istituito per coordinare in modo trasparente e partecipato il percorso verso la realizzazione di una moschea pubblica nel Comune di Foggia. “La missione è di natura.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Usa, sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi

Usa, Trump: “Perché accogliamo solo persone provenienti da paesi 'sporchi'?”Durante una visita in Pennsylvania, Donald Trump ha affrontato temi legati all’immigrazione, sollevando polemiche con commenti sui paesi di provenienza dei migranti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.