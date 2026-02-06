Dalla Russia arrivano notizie di un colpo di scena nel cuore della capitale. Un ufficiale del Gru è stato ferito in un attacco che scuote la città. Le autorità cercano di capire chi ci sia dietro, con ipotesi che vanno dall’Ucraina a una pista interna. Quel che è certo è che si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di attentati contro ufficiali di alto rango, con un messaggio che appare sempre più chiaro.

Mentre si cerca ancora di capire quale sia la matrice dietro l’azione (con le ipotesi che spaziano dalla responsabilità ucraina alla “pista interna”), ci sono pochi dubbi sul fatto che il ferimento di Vladimir Alekseyev all’interno di un palazzo residenziale nel nord di Mosca non sia soltanto uno degli episodi di una sequenza sempre più lunga di eliminazioni e attentati contro alti ufficiali, ma abbia un significato di peso maggiore. Per capirlo, basta ripercorrere rapidamente la carriera dell’ufficiale colpito. Vicecapo del Glavnoje upravlenije General’nogo shtaba Vooruzhonnykh sil Rossiyskoy Federatsii, il servizio di intelligence militare generalmente noto come Gru, Alekseyev appartiene alla ristretta cerchia di ufficiali che, negli ultimi anni, hanno contribuito direttamente a costruire il flusso di intelligence strategica su cui Vladimir Putin ha basato le principali decisioni militari dal 2022 in avanti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’Ucraina a Prigozhin. Chi è l’ufficiale del Gru colpito nel cuore di Mosca

Questa mattina a Mosca un attentato ha ferito gravemente Vladimir Alekseyev, il numero due dell’intelligence militare russa.

Nella notte, l’Ucraina ha lanciato un’offensiva di droni su diverse regioni russe, segnando una delle offensive più intense dall’inizio del conflitto.

