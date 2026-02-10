Mosca conferma di parlare solo con Parigi sulla crisi ucraina. Il Cremlino ha detto di essere in contatto diretto con la capitale francese, mentre ignora altri paesi e si allontana dal dialogo con l’Europa. La mossa di Mosca segna un ulteriore passo verso l’isolamento diplomatico e nuove strategie di Mosca per affrontare la situazione in Ucraina.

Il Cremlino ha comunicato di essere in contatto con Parigi, attraverso cannali diretti, in merito alla crisi ucraina. Questa linea di comunicazione, secondo quanto riportato, rappresenta al momento l’unico canale di dialogo attivo tra Mosca e i paesi dell’Unione Europea. La situazione si configura come un elemento di crescente isolamento diplomatico per la Russia, mentre la Francia si posiziona come interlocutore privilegiato in un contesto internazionale estremamente complesso. L’annuncio, giunto in un momento di escalation del conflitto in Ucraina, solleva interrogativi sulla reale portata di questi contatti e sulle possibili prospettive di una soluzione diplomatica.🔗 Leggi su Ameve.eu

