Fiumicino nella morsa del maltempo | piste ricoperte dalle grandine infiltrazioni d’acqua ai terminal

Fiumicino è stato colpito da una forte ondata di maltempo che ha interessato tutta la zona. Le piste dell’aeroporto sono ricoperte di grandine, mentre ai terminal si sono verificati infiltrazioni d’acqua a causa delle intense precipitazioni. Temporali e pioggia battente hanno interessato il litorale, lasciando strade e aree aperte imbiancate dalla grandine.

Fiumicino, 12 marzo 2026 – Fiumicino si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo. Pioggia battente, temporali e una grandinata particolarmente intensa hanno colpito il litorale, imbiancando tratti di strada e aree aperte come fosse neve. I disagi hanno interessato anche la zona dell’aeroporto Leonardo da Vinci, dove il peggioramento del tempo ha reso più complicata la mattinata per passeggeri e operatori. Il quadro, in realtà, era stato anticipato già nelle ore precedenti. Nel bollettino di allertamento della Protezione Civile della Regione Lazio, diffuso l’11 marzo, si prevedevano per giovedì 12 marzo “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri”, con validità dal mattino e per le successive 12-18 ore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

