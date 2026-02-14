Al terminal del bus fermati due minori spacciavano hashish | condannati alla permanenza domiciliare

Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati sorpresi dai Carabinieri di Perugia mentre spaccevano hashish al terminal dei bus. La loro attività illegale è stata scoperta durante un controllo di routine, che ha portato alla loro identificazione e all’arresto. Il più grande dei due aveva già precedenti penali, mentre il più giovane aveva iniziato da poco questa attività. I ragazzi sono stati condannati alla detenzione domiciliare.

Hanno rispettivamente 15 e 16 anni, i due giovani, fermati dai Carabinieri dopo aver documentato una serie di vendita di dosi a numerosi coetanei Sono minorenni, hanno rispettivamente 15 e 16 anni, e sono stati trovati dai Carabinieri di Perugia, insieme ai militari dell’8° Reggimento “Lazio” – Squadra di Intervento Operativo (SIO) – a spacciare stupefacenti; tra l'altro, il più grande dei due aveva già dei precedenti. I ragazzini sono caduti nella rete dei controlli a Fontivegge proprio nell’ambito dell’attività antidroga. I baby spacciatori si erano messi in una posizione defilata al terminal bus, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

