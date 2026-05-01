Massimo Moratti ha ribadito l’innocenza dell’Inter in merito alle recenti indagini sugli arbitri. Il designatore Gianluca Rocchi è attualmente sottoposto a indagine per frode sportiva, con riferimento a un episodio di aprile 2025. Moratti ha espresso la convinzione che il club non abbia nulla a che vedere con le accuse e ha continuato a difendere la storia dell’Inter in questa vicenda.

? Cosa sapere Il designatore Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva legata ad aprile 2025.. Massimo Moratti difende l'Inter ribadendo l'assoluta innocenza del club rispetto alle inchieste.. Massimo Moratti ha attaccato duramente le recenti indagini che coinvolgono il mondo arbitrale, definendo paradossale il confronto con il passato scandalo Calciopoli e ribadendo l’assoluta innocenza dell’Inter. Il vecchio presidente nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni accorate riguardo alla nuova inchiesta sulla frode sportiva che sta colpendo figure chiave del settore. Al centro delle vicende giudiziarie si trova il designatore Gianluca Rocchi, accusato di aver agito in collusione con soggetti ignoti legati al San Siro nel corso di aprile 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moratti sulle indagini arbitri: «L’Inter è sempre stata innocente»

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