Monza via Zuccoli ospiterà il nuovo Museo del Fumetto | c’è il via libera

La giunta di Monza ha dato il via libera al progetto della Fondazione Franco Fossati per la realizzazione di un nuovo Museo del Fumetto in via Zuccoli. L’area sarà destinata a ospitare questa struttura dedicata alla storia e alle opere del fumetto, con l’obiettivo di creare uno spazio culturale dedicato ai appassionati e al pubblico. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, segnando un passo importante per lo sviluppo di iniziative culturali in città.

? Cosa sapere La giunta di Monza approva il progetto della Fondazione Franco Fossati in via Zuccoli.. Il Comune stanzia 850mila euro per trasformare l'ex biblioteca nel nuovo Museo del Fumetto.. La giunta comunale di Monza ha deliberato ieri l’interesse pubblico per la proposta della Fondazione Franco Fossati, dando il via libera alla trasformazione dell’ex biblioteca di via Zuccoli nel nuovo quartier generale del Museo del Fumetto. Tra i palazzi del quartiere Cederna, dove le ombre degli edifici si allungano sulle strade che portano verso il cuore della città, un progetto che sembrava sospeso nel tempo sta finalmente prendendo forma. Non si tratta solo di una delibera amministrativa, ma della rinascita di un pezzo di cultura che, dopo la chiusura dello storico Spazio Wow avvenuta lo scorso anno, cercava una nuova dimora.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, via Zuccoli ospiterà il nuovo Museo del Fumetto: c’è il via libera Notizie correlate Il Museo del Fumetto sarà a Monza: dallo storico Spazio Wow al quartiere CedernaMonza – Il sogno delle nuvolette parlanti e delle storie a vignette ha trovato casa. Da Milano a Monza e Brianza. Il Museo del Fumetto cerca casa. Bona: "Qui c’è terreno fertile"Sarà Monza l’erede del Museo del Fumetto di Milano? La domanda è lecita, ed è corroborata da una serie di avvenimenti e di intenzioni che fanno di... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il Museo del Fumetto sarà a Monza | dallo storico Spazio Wow al quartiere Cederna. Il Museo del Fumetto sarà a Monza: dallo storico Spazio Wow al quartiere CedernaIl presidente della Fondazione Franco Fossati Luigi Bona ha vinto la sua battaglia per trovare una nuova sede al Museo dopo la dolorosa chiusura a Milano con le controversie vissute con il Comune ... ilgiorno.it Il Museo del Fumetto, sfrattato da Milano, potrebbe trovare casa a Monza, nell’ex biblioteca del quartiere CedernaLa giunta ha approvato una delibera di indirizzo per avviare il percorso finalizzato a destinare l’immobile pubblico come sede di «WOW Monza». Desio ospiterà gratis per due anni l'archivio di Fondazio ... milano.corriere.it