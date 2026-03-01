Da Milano a Monza e Brianza Il Museo del Fumetto cerca casa Bona | Qui c’è terreno fertile

Il Museo del Fumetto, attualmente situato a Milano, sta cercando una nuova sede e tra le opzioni ci sono Monza e la Brianza. La proposta di trasferimento viene avanzata da Bona, che indica questa zona come adatta e ricca di possibilità. La decisione finale sarà presa nei prossimi mesi, mentre le discussioni continuano a coinvolgere le amministrazioni locali.

Sarà Monza l’erede del Museo del Fumetto di Milano? La domanda è lecita, ed è corroborata da una serie di avvenimenti e di intenzioni che fanno di questa ipotesi qualcosa di ben più che una suggestione. A raccontarlo è Luigi Bona, presidente della Fondazione Franco Fossati, ente monzese custode di uno dei patrimoni fumettistici più vasti d’Europa e anima storica dello Spazio Wow, il Museo del Fumetto che per quindici anni ha animato Milano. Una storia appassionata, conclusa bruscamente la scorsa estate, con la chiusura forzata degli spazi di viale Campania dopo una lunga e complessa vicenda con il Comune di Milano. Sullo sfondo un mancato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Museo del Fumetto verso la Brianza: “Milano mi ha deluso, ma non mollo. Il nostro patrimonio avrà una casa”Milano, 1 marzo 2026 – Sarà Monza a farsi erede del Museo del fumetto di Milano? La domanda si fa lecita, e corroborata da una serie di avvenimenti –...

Ex Museo del Fumetto di Milano, cercasi nuovo inquilino: c’è il bando del Comune. “Siamo tagliati fuori”Milano – La palazzina di viale Campania 12, che fino alla scorsa primavera era sede del Museo Wow, Spazio Fumetto, avrà un nuovo inquilino: è stato...

