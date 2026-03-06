Un altro storico locale chiude per sempre dopo 52 anni di attività

Dopo 52 anni di attività, il Feeling American Bar di Salò chiude definitivamente i battenti. La notizia si aggiunge alle recenti chiusure del Lido 84 a Gardone Riviera e del Qb Duepuntozero, entrambe sulla sponda del lago di Garda. Questo nuovo addio si inserisce in un quadro di chiusure di locali storici nella zona, che coinvolge anche altri esercizi come il Lio Bar in città.

Un altro pezzo da novanta che saluta e se ne va: sul lago di Garda (e non solo: vedi Lio Bar in città) è un piccolo stillicidio, e la notizia della chiusura del Feeling American Bar di Salò va ad aggiungersi alle annunciate chiusure del Lido 84 di Gardone Riviera e del Qb Duepuntozero, ancora a Salò (senza dimenticare il ristorante Airone di Puegnago, chiuso dopo 41 anni, o la pasticceria Di Novo di Manerba, che cambia gestione dopo 33). Anche stavolta è tutto vero, il Feeling abbassa le serrande e lo farà per sempre: lo annuncia il patron Sandro Moscardi. "La decisione più difficile nel nostro lavoro è quella di smettere, di chiudere la nostra attività – scrive Moscardi: al suo fianco l'instancabile Lella –.

Dopo 25 anni di feste e allegria chiude lo storico locale brianzoloUn quarto di secolo alle porte del Parco e dell’Autodromo, punto di riferimento non solo per i tifosi durante il lungo fine settimana della Formula...

Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza GaribaldiIl 31 gennaio sarà l'ultimo giorno per Luigi e Mirca Nazzari, che lasciano un'istituzione lecchese nata alla fine dell'Ottocento Si chiude un...

Chiude dopo 48 anni la storica birreria del Pratello: Bologna perde un altro pezzo di storiaUn locale molto grande, il più grande del Pratello, coi suoi 250 metri quadrati su due piani, la Birreria del Pratello ha avuto subito uno stile che poi ha fatto scuola in città. I tavoli e le panche ... ilrestodelcarlino.it

CHIUDE LO STORICO NEGOZIO DI GIOCHI: “QUANTI RICORDI” Un altro negozio che abbassa la serranda. Quattro solo nell’ultima settimana. Vuoto, luci spente e porte chiuse da lunedì anche nello storico bar La Triestina, in pieno Corso Palladio. - Segui t - facebook.com facebook