Colpaccio del Gallo decide la rete di Berto Centese al tappeto superata dal Valsetta

Nel match tra il Gallo e la Centese, la squadra di casa si impone con un punteggio di 2-1. La rete decisiva arriva grazie a Berto, che trova il gol al 16’ della ripresa, mentre la Centese segna un solo gol e termina la partita con i giocatori schierati in campo. La formazione del Gallo comprende vari giocatori, tra cui Barbieri, Vitali e Mezzadri, entrato nel secondo tempo.

Gallo 2 Centese 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci, Mangherini, Sorrentino, Coraini, Fratti (18’ st Dovesi), Nyezhentsev, Berto (16’ st Mezzadri), Cottone, Malservisi. A disposizione: Farina, Monti, Lupusor, Franchi, Lettieri, Pasquini, Roncarati. All.: Zambrini. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Barbieri, Kourouma, Pellielo (22’ st Rimondi), Grimandi, Nannini (35’ st Belicchi), Baravelli (33’ st Marchesini), Toffano (22’ st Grygiel), Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, Sassu, D’Aniello, Santeramo, Titone. All.: Venneri. Arbitro: Hlovyak di Bologna. Reti: 10’ pt Cottone (G), 35’ pt Bonvicini (C), 7’ st Berto (G). Note: ammoniti: Bonacorsi (C).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpaccio del Gallo, decide la rete di Berto. Centese al tappeto, superata dal Valsetta Big match al Valsetta. La Centese resta secondaValsetta Lagaro 1 Centese 0 VALSETTA LAGARO: Crocco, Calegari, Baietti (30’ st Badiani), Vitali, Atzeni, Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (37’... Promozione. Valsetta Lagaro, il successo sul Masi vale l’aggancio alla CenteseContinua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione.