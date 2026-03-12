Progetto Civico Italia Inverso guida la squadra salernitana verso la prima riunione regionale

Vincenzo Inverso guiderà la squadra salernitana di Progetto Civico Italia verso la prima riunione regionale, prevista per sabato 14 marzo alla Mostra d'Oltremare. La riunione sarà un momento di incontro tra i membri del progetto, che si preparano a confrontarsi sulle attività in programma. L'evento si terrà nel capoluogo campano e coinvolgerà rappresentanti e sostenitori dell'iniziativa.

A Napoli con Alessandro Onorato, Gaetano Manfredi e Alessandro Puca, ci sarà una folta rappresentanza di amministratori, movimenti, associazioni e imprenditori Vincenzo Inverso guiderà la squadra salernitana di Progetto Civico Italia verso la prima riunione regionale, che si terrà sabato 14 marzo alla Mostra d'Oltremare. A Napoli con Alessandro Onorato, Gaetano Manfredi e Alessandro Puca, ci sarà anche una folta rappresentanza di amministratori, movimenti, associazioni e imprenditori della provincia di Salerno. Inverso, imprenditore già consigliere comunale di Battipaglia, è stato presidente della Società di Trasformazione Urbana Battipaglia Sviluppo spa e da ultimo amministratore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

