Al via la Pasqua di comunità a Monte Sant’Angelo

A Monte Sant’Angelo è iniziata la manifestazione “Pasqua di comunità” nelle strutture socio-sanitarie della zona. L’evento, che coinvolge diverse strutture locali, si svolge durante il periodo pasquale e prevede attività e iniziative dedicate agli ospiti e alle persone che vi lavorano. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente dalle autorità del territorio.

📍 Centro diurno “Genoveffa de Troia” - giovedì 2 aprile, ore 10.30 Per il Sindaco Pierpaolo d'Arienzo - "Sarà un’occasione per condividere gli auguri pasquali e rinnovare, ancora una volta, il valore più autentico di queste giornate: la bellezza delle relazioni, la cura degli altri, la forza della comunità. Un ringraziamento speciale va al personale delle strutture per l’impegno quotidiano e alle associazioni che accompagneranno questi momenti con sensibilità e partecipazione". “Con questa nuova iniziativa pasquale vogliamo continuare un percorso di vicinanza che il Comune porta avanti durante tutto l’anno. Dopo il Natale, l’estate e il Carnevale, torniamo nelle strutture della nostra comunità per condividere un gesto semplice ma carico di significato: esserci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Al via la “Pasqua di comunità” a Monte Sant’Angelo Articoli correlati Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo... Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Ana Catalina Emmerick. Revelaciones sobre la Última Cena y el Santo Cáliz Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Vacanze di Pasqua al via il 2 aprile: le date del calendario scolastico e i ponti di primavera; Uova di Pasqua personalizzate; Pasqua si avvicina, al via la Settimana Santa: il programma delle celebrazioni della Diocesi di Rimini; Pasqua al porto di Riccione: artigianato, creatività e sound d’avanguardia. Vacanze di Pasqua al via il 2 aprile: le date del calendario scolastico e i ponti di primaveraArrivano le vacanze di Pasqua 2026: le lezioni saranno sospese da giovedì 2 a martedì 7 aprile, segnando una pausa particolarmente attesa dopo settimane di attività didattica continuativa. Si tratta a ... orizzontescuola.it METEO WEEKEND • Sara una #Pasqua di sole con temperature massime attorno ai 20°. Tra gite fuori porta, pranzo al ristorante e pic nic sull'erba spazio al divertimento garantito. Visita Musei d'Arte e luoghi di Cultura da scoprire: facebook Pasqua di vicinanza e gratitudine Oggi ho fatto visita al Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto – Salus Pueri in occasione delle festività pasquali, per portare il mio saluto e un pensiero di vicinanza al personale sanitario e ai piccoli degenti. Un momento s x.com