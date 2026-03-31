Al via la Pasqua di comunità a Monte Sant’Angelo

Da ilsipontino.net 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte Sant’Angelo è iniziata la manifestazione “Pasqua di comunità” nelle strutture socio-sanitarie della zona. L’evento, che coinvolge diverse strutture locali, si svolge durante il periodo pasquale e prevede attività e iniziative dedicate agli ospiti e alle persone che vi lavorano. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente dalle autorità del territorio.

📍 Centro diurno “Genoveffa de Troia” - giovedì 2 aprile, ore 10.30 Per il Sindaco Pierpaolo d'Arienzo - "Sarà un’occasione per condividere gli auguri pasquali e rinnovare, ancora una volta, il valore più autentico di queste giornate: la bellezza delle relazioni, la cura degli altri, la forza della comunità. Un ringraziamento speciale va al personale delle strutture per l’impegno quotidiano e alle associazioni che accompagneranno questi momenti con sensibilità e partecipazione". “Con questa nuova iniziativa pasquale vogliamo continuare un percorso di vicinanza che il Comune porta avanti durante tutto l’anno. Dopo il Natale, l’estate e il Carnevale, torniamo nelle strutture della nostra comunità per condividere un gesto semplice ma carico di significato: esserci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Al via la “Pasqua di comunità” a Monte Sant’Angelo

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