Montescaglioso a Barcellona | 8 studenti partono per l’Erasmus+

Otto studenti dell'Istituto Palazzo Salinari partiranno domenica 3 maggio per un progetto di scambio Erasmus+ a Barcellona. La partenza segna l'inizio di un periodo di studio e confronto culturale nella città catalana. La scuola ha organizzato il viaggio in collaborazione con enti europei dedicati ai programmi di scambio per studenti. Durante il soggiorno, i partecipanti seguiranno corsi e attività legate ai loro percorsi di studi.

? Cosa sapere Otto studenti dell'Istituto Palazzo Salinari partono domenica 3 maggio per Barcellona.. Il progetto Erasmus+ Intercultural Globetrotter in Green consolida tre anni di scambi eTwinning.. Domenica 3 maggio 2026, otto studenti dell’Istituto Comprensivo Palazzo Salinari di Montescaglioso-Pomarico lasceranno l’Italia per raggiungere Barcellona nell’ambito delle celebrazioni degli Erasmus+ Days. Il gruppo di giovani viaggiatori, denominati piccoli globetrotter, parte per un’esperienza legata al progetto Erasmus+ KA122 intitolato Intercultural Globetrotter in Green. Questa mobilità internazionale rappresenta il culmine di un percorso di cooperazione digitale e pedagogica iniziato tre anni fa attraverso la piattaforma eTwinning.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montescaglioso a Barcellona: 8 studenti partono per l’Erasmus+ Notizie correlate Studenti Erasmus in aula: "Occasione preziosa"Progetto Erasmus, all’Istituto Calvino una settimana di scambio e condivisione europea: nel liceo rozzanese, il sindaco Mattia Ferretti e l’assessor"... Erasmus, studenti del Galilei in SpagnaTarantini Time QuotidianoPrima esperienza all’estero per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G.