Studenti Erasmus in aula | Occasione preziosa

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Istituto Calvino di Rozzano si è svolta una settimana dedicata allo scambio europeo nell’ambito del progetto Erasmus Earth, con studenti provenienti da diversi paesi. Il sindaco Mattia Ferretti e l’assessore all’Istruzione Maria Cristina Perretta hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto, rivolgendo parole di accoglienza agli studenti stranieri. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività di condivisione culturale e didattica.

Progetto Erasmus, all’Istituto Calvino una settimana di scambio e condivisione europea: nel liceo rozzanese, il sindaco Mattia Ferretti e l’assessor" all’Istruzione Maria Cristina Perretta hanno dato il benvenuto agli studenti stranieri del progetto Erasmus Earth. L’iniziativa ha offerto ai ragazzi una preziosa occasione di incontro e confronto con coetanei provenienti da altri Paesi europei, promuovendo amicizia, collaborazione e scambio culturale. In particolare sono coinvolti 23 studenti dell’istituto che, per tutta la settimana, condivideranno lezioni e attività con gli ospiti: 22 studenti provenienti da Finlandia, Spagna (Gran Canarie), Portogallo, Croazia e Romania, accompagnati dai loro docenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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