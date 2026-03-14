Studenti Erasmus in aula | Occasione preziosa

All’Istituto Calvino di Rozzano si è svolta una settimana dedicata allo scambio europeo nell’ambito del progetto Erasmus Earth, con studenti provenienti da diversi paesi. Il sindaco Mattia Ferretti e l’assessore all’Istruzione Maria Cristina Perretta hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto, rivolgendo parole di accoglienza agli studenti stranieri. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività di condivisione culturale e didattica.

Progetto Erasmus, all’Istituto Calvino una settimana di scambio e condivisione europea: nel liceo rozzanese, il sindaco Mattia Ferretti e l’assessor" all’Istruzione Maria Cristina Perretta hanno dato il benvenuto agli studenti stranieri del progetto Erasmus Earth. L’iniziativa ha offerto ai ragazzi una preziosa occasione di incontro e confronto con coetanei provenienti da altri Paesi europei, promuovendo amicizia, collaborazione e scambio culturale. In particolare sono coinvolti 23 studenti dell’istituto che, per tutta la settimana, condivideranno lezioni e attività con gli ospiti: 22 studenti provenienti da Finlandia, Spagna (Gran Canarie), Portogallo, Croazia e Romania, accompagnati dai loro docenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti Erasmus in aula: "Occasione preziosa" Articoli correlati Strada scolastica, Arci Avellino: "Occasione preziosa"La sperimentazione della strada scolastica davanti all’Istituto “Regina Margherita” è un’occasione preziosa per la nostra città. ADSP Mare Adriatico Centrale, visita del presidente Assoporti: "Preziosa occasione di confronto"ANCONA – Un confronto ad ampio spettro sui temi della portualità nazionale e sulle priorità dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico... Altri aggiornamenti su Studenti Erasmus Temi più discussi: Studenti Erasmus in aula: Occasione preziosa; Welcome Day for International Students A.A. 2025/2026 | International Relations - Relazioni Internazionali; Erasmus nei Paesi Bassi: perché sempre più studenti lo scelgono?; L’Agenzia Erasmus+ INDIRE a Didacta: gli appuntamenti per l’istruzione e la formazione in dimensione europea. Studenti Erasmus in aula: Occasione preziosaProgetto Erasmus, all’Istituto Calvino una settimana di scambio e condivisione europea: nel liceo rozzanese, il sindaco Mattia Ferretti e l’assessor all’Istruzione Maria Cristina Perretta hanno dato ... ilgiorno.it Studentesse tedesche a Ciriè: l’Erasmus accende la scuola europeaUndici ragazze dalla Germania ospiti dell’istituto grazie al progetto Erasmus+ KA122: laboratori scientifici, tecnologia e incontri con il territorio ... giornalelavoce.it Rovigo sempre più aperta ai giovani Muoversi.eu ha incontrato il sindaco Valeria Cittadin per rafforzare l’accoglienza degli studenti Erasmus+ Si è svolto nei giorni scorsi un cordiale e proficuo incontro tra l’amministrazione comunale di Rovigo e l’as - facebook.com facebook Il Salone dello Studente è in corso! L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE incontra studenti e docenti per promuovere le opportunità di mobilità del programma Erasmus+! Scopri gli appuntamenti: erasmusplus.it/news/istruzion… #ErasmusPlus #SaloneDel x.com