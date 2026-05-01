Tra due settimane a Milano entreranno in vigore nuove regole per circa 6.000 monopattini, che dovranno essere dotati di targhe e assicurazioni. Nel frattempo, le aziende che gestiscono i mezzi, tra cui Bird, Dott e Lime, rischiano il blocco delle operazioni a causa di problemi tecnici con il portale della motorizzazione. La normativa mira a regolamentare l’uso di questi mezzi in città.

? Cosa sapere Nuovi obblighi di targa e assicurazione per 6mila monopattini a Milano tra 15 giorni.. Blocco operativo per Bird, Dott e Lime causa anomalie tecniche del portale della motorizzazione.. Tra poco più di 15 giorni, l’obbligo di targa e l’assicurazione RC auto per i monopattini elettrici entreranno in vigore, mettendo in crisi la gestione delle flotte a Milano dove operano Bird, Dott e Lime con circa 6mila veicoli. Il nuovo quadro normativo impone identificazioni fisiche che le società di sharing faticano a garantire. Andrea Giaretta, vicepresidente di Dott e segretario di Assosharing, segnala come il portale della motorizzazione abbia presentato gravi anomalie tecniche durante il primo mese, impedendo la prenotazione degli appuntamenti necessari per il ritiro delle targhe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monopattini: rischio blocco a Milano per nuove targhe e assicurazione

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