Monopattini rinviato l?obbligo di assicurazione ma non quello per le targhe Rischio aumenti polizze

Il governo ha deciso di prorogare di due mesi l'obbligo di assicurazione Rc auto per i monopattini elettrici, che diventerà quindi operativo dal 16 luglio. Tuttavia, resta in vigore l'obbligo di apporre le targhe sui veicoli. Questa proroga potrebbe influenzare i costi delle polizze, che si prevede possano aumentare in futuro. La decisione riguarda tutte le aziende di assicurazione e i possessori di monopattini elettrici.

Due mesi in più per l'assicurazione Rc auto dei monopattini elettrici che scatta quindi come obbligo il prossimo 16 luglio. Perplessi i consumatori e gli operatori del settore. I primi temono aumenti delle nuove polizze. Assosharing punta invece il dito sul fatto che non sia stato pensato analogo slittamento per le targhe stigmatizzando il caos nella pubblica amministrazione. Ieri sera arriva una nota che spiega: «Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un'assicurazione Rc».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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