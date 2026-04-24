Il governo ha deciso di posticipare al 16 luglio l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per chi utilizza monopattini. La scadenza originaria era prevista prima di questa data. Tuttavia, l’obbligo di avere targhe identificative sui monopattini rimane in vigore, senza variazioni. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, senza indicare ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

Rimandato a luglio l'obbligo di viaggiare su monopattino muniti di assicurazione. Il governo ha deciso di concedere di più tempo per mettersi in regola, posticipando la data al prossimo 16 luglio. Rimane però l'obbligo del targhino, che invece dovrà essere presente su tutti i monopattini elettrici a partire dal 17 maggio. Si procede, dunque, con la nuova normativa che riguarda questi nuovi mezzi di trasporto, sempre più utilizzati negli spostamenti cittadini. La riforma del Codice della strada procede senza intoppi, nella speranza di tutelare il cittadino e garantire la sicurezza stradale. Regolamentare l'uso dei monopattini si è resa una necessità, come lo hanno dimostrato i numerosi incidenti che hanno visto coinvolti questi mezzi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Monopattini, slitta l'obbligo di assicurazione RC ma resta quello per le targhe

Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione. Multe dal 16 maggio prossimo

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