Nicorvo (Pavia), 23 marzo 2026 – Forzata e svuotata una cassetta delle offerte. Il furto è stato messo a segno nella giornata di ieri, domenica 22 marzo, al santuario della Madonna del Patrocinio, in via Albonese a Nicorvo. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della stazione di Robbio, della Compagnia di Vigevano. Gli ignoti ladri sono entrati in azione durante l'orario di apertura della chiesa, stando evidentemente attenti a non farsi notare da nessuno, forse approfittando di un momento in cui non c'erano molti fedeli presenti. Ladri di rame nel cimitero. Spogliate venti cappelle Nel mirino la cassetta delle offerte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicorvo, furto al santuario della Madonna del Patrocinio: prendono il volo le offerte della Quaresima

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