LIVE Italia-USA 2-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | doppio punto azzurro in apertura

Durante la partita di curling misto tra Italia e Finlandia ai Mondiali del 2026, l’Italia ha segnato due punti nel primo end. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, con la diretta disponibile online dalla mattina. La gara si svolge in un’atmosfera di attesa e attenzione, con le squadre che si confrontano sul ghiaccio in vista dei prossimi turni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.17: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del secondo end 19.12: Magia di Stefania Constantini! Situazione complicatissima, riesce a trovare la doppia bocciata e ad allontanare la stone statunitense a punto, piazzandone due azzurre al centro della casa. Giocata da campionessa! 2-0 19.10: Una stone statunitense a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 19.06: Tre stone a punto dopo 4 tiri del primo end 19.01: Mano per l’Italia, inizia il match 18.58: Contro gli USA, Constantini e Mosaner sono chiamati a una risposta immediata. Vincere significherebbe cancellare subito la delusione del ko con il Canada, rafforzare la posizione in classifica e rilanciare con decisione la corsa verso la zona medaglie.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro in apertura CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Leggi anche: LIVE Italia-Germania 9-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel penultimo end Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: partita importante verso i playoff; Italia ai Mondiali di Basket femminile 2026: il sorteggio dei gironi, azzurre nel gruppo con gli USA · Pallacanestro donne; Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, coro di no a Zampolli. E Trump: Non ci sto pensando più di tanto; Mondiali Curling Doppio Misto 2026: calendario, orari Italia e dove vederli in TV. LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non possono sbagliare contro gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 19.01: Mano per l'Italia, inizia il match ... oasport.it LIVE Italia-Finlandia 9-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dominio azzurro, arriva la quarta vittoria per Constantini/MosanerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.17: Per ora è tutto, appuntamento alle 19.00 per ... oasport.it Migliaia di agricoltori, arrivati da tutta Italia e anche dal Veneto, si sono ritrovati al Brennero con un obiettivo chiaro: fermare il falso cibo italiano e difendere la qualità delle nostre produzioni. Accade troppo spesso che prodotti provenienti dall’estero, dopo lavo - facebook.com facebook Meloni: ok dl lavoro, Italia più di ieri Repubblica fondata su lavoro Fa parte di strategia per occupazione stabile e di qualità x.com