L’Italia ha battuto la Scozia in una partita di curling dei Mondiali misti 2026, conclusa con il punteggio di 10-8 dopo un extra-end. La squadra italiana ha recuperato un deficit di punti per vincere in rimonta e qualificarsi ai playoff. La diretta ha seguito l’incontro fino alla conclusione e ha fornito aggiornamenti sulle possibili combinazioni di qualificazione. La partita si è svolta in modo intenso e combattuto fino all’ultimo tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 20.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.53 L’Italia accede ai playoff da seconda nel girone. Domani, 1° maggio, alle 10.00 affronterà il Giappone. In caso di successo, domani alle 19.00 la semifinale contro l’Australia. E’ un ottimo tabellone. Con il terzo posto ci sarebbero toccate Svezia ai playoff ed eventualmente Canada in semifinale. 20.52 HA VINTO L’ITALIA! Non riesce il tiro impossibile a McMillan, due punti per gli azzurri! ITALIA-SCOZIA 10-8. Grande vittoria in rimonta per gli azzurri, che erano sotto 0-3 dopo due end.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 10-8, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta all’extra-end, si vola ai playoff!

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