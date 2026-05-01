Mondiali 2026 | Infantino conferma l’Iran dopo il blocco al Canada

Il presidente della FIFA ha annunciato che l'Iran sarà presente ai Mondiali del 2026, nonostante il blocco che ha coinvolto un rappresentante iraniano a Vancouver. La decisione è stata comunicata in risposta alla sospensione di un dirigente iraniano. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle implicazioni di questa scelta. La partecipazione dell'Iran ai prossimi tornei internazionali rimane confermata.

? Cosa sapere Gianni Infantino conferma l'Iran ai Mondiali 2026 dopo il blocco di Mehdi Taj a Vancouver.. Donald Trump sostiene la decisione della Fifa garantendo la partecipazione della nazionale iraniana negli USA.. A Vancouver, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ribadito la partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, nonostante il respingimento del delegato Mehdi Taj alla frontiera canadese avvenuto lunedì scorso. Il 76esimo Congresso della Fifa si è aperto con una dichiarazione netta che mira a stabilizzare le aspettative sportive in un contesto geopolitico complesso. Secondo quanto emerso durante l’incontro in Canada, l’organizzazione calcistica mondiale non intende discutere la presenza della nazionale iraniana nella prossima competizione internazionale ospitata sul suolo americano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali 2026: Infantino conferma l’Iran dopo il blocco al Canada Notizie correlate Iran ai Mondiali, Trump apre e Infantino conferma: ma il caso Canada riaccende i dubbiL’intervento di Trump sull’Iran ai mondiali L’Iran giocherà i Mondiali, almeno per ora. Leggi anche: Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026: conferma in blocco dopo le Olimpiadi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Niente ripescaggio per l’Italia: Infantino conferma l’Iran ai Mondiali 2026; Infantino conferma: L’Iran parteciperà al Campionato del Mondo; Infantino: 'L'Iran parteciperà sicuramente al Mondiale'; L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: Giocherà le partite negli Stati Uniti. Infantino conferma: L’Iran parteciperà al Campionato del MondoL’Iran parteciperà ai Mondiali 2026. Parola di Gianni Infantino, che durante il 76o congresso della FIFA tenutosi a Vancouver ha confermato che la Nazionale asiatica sarà al via del torneo americano n ... rsi.ch Mondiali, Infantino gela l’Italia: l’annuncio sull’Iran pone fine al sogno ripescaggioInfantino ufficializza la presenza dell’Iran al Mondiale 2026: sfuma ogni ipotesi di ripescaggio per l’Italia, che resta fuori dalla rassegna iridata. sport.virgilio.it L'Italia avanza alla fase a eliminazione diretta dei Campionati Mondiali del doppio misto di curling. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato la qualificazione ai play-off battendo all'extra end la Scozia nell'ultimo incontro del Round Robin. Gli a - facebook.com facebook #Infantino: “L’ #Iran parteciperà ai Mondiali. Il motivo è semplice: dobbiamo unire le persone” x.com