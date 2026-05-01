Mondiale l’Iran vuole presentarsi con la denominazione Minab168

L’Iran ha annunciato l’intenzione di presentarsi al prossimo Mondiale con il nome “Minab168”. La Nazionale desidera adottare questa denominazione per rappresentare simbolicamente il paese durante la competizione, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La scelta del nome ha un valore speciale per le autorità sportive iraniane, che hanno comunicato questa intenzione in vista della partecipazione al torneo internazionale.

La Nazionale dell’Iran vorrebbe presentarsi al torneo con un nome dal forte valore simbolico. “Minab 168”, è questo il nome con cui l’ Iran vorrebbe presentarsi al prossimo Mondiale in programma in Usa, Canada e Messico. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità competenti nel corso di una riunione del Comitato culturale per il Mondiale e comunicata tramite fonti governative. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di utilizzare la vetrina internazionale del calcio per veicolare contenuti legati alla memoria e alla storia recente del Paese. Il riferimento contenuto nella denominazione rimanda a un episodio specifico indicato dalle autorità iraniane.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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