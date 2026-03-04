Iran Tajani e i consigli agli italiani negli Emirati | Evitare di prenotare il pullman per l’Oman e poi non presentarsi

Il ministro degli Esteri ha invitato gli italiani negli Emirati a non prenotare bus verso l’Oman senza presentarsi, sottolineando l’importanza di rispettare le disposizioni. Le autorità italiane hanno diffuso questa raccomandazione a seguito di alcune irregolarità riscontrate, con l’obiettivo di evitare disguidi e problemi logistici. La comunicazione mira a garantire un funzionamento più efficace delle procedure di viaggio per i cittadini italiani nella regione.

“Bisogna evitare di fare confusione, perché alcuni si prenotano sui pullman, per esempio, che vanno da Dubai e vanno in Oman, e poi quando parte il pullman non si presentano. Questo rischia di creare confusione – ha detto in un punto stampa alla Farnesina – Quindi evitare, se non si è certi di partire o se lo si fa solo così per uno scrupolo, per garantirsi un’opzione in più, ecco evitare di farlo perché poi si impedisce magari ad altri che vogliono ripartire, perché magari il pullman è completo e invece poi magari parte con poltrone vuote. Questo è un errore. Bisogna pensare anche ai problemi degli altri”. Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi Meno male che Sànchez c’è! Ma cosa accadrebbe se ci fosse il “Pedro italiano”? Antisemitismo, il Senato approva il ddl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

