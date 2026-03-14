L'Iran mira a qualificarsi per il prossimo Mondiale, ma se non dovesse riuscirci, un'Asia diversa potrebbe prendere il suo posto. La federcalcio iraniana afferma che la decisione spetta alla Fifa e non agli Stati Uniti. Trump invece assicura che l’evento sarà sicuro per tutte le star e gli spettatori internazionali. Nel frattempo, il caso dell’Iraq rimane al centro delle discussioni.

La guerra in Medio Oriente sta condizionando l’avvicinamento al Mondiale, con una nazionale qualificata sul campo (l’Iran) che il presidente degli Stati Uniti Trump non vedrebbe volentieri ai nastri di partenza, e un’altra (l’Iraq) che sta facendo l’impossibile per raggiungere il Messico, dove deve giocare i playoff. I casi dell’Iran e dell’Iraq sono molto diversi tra loro, ma, a meno di una clamorosa sorpresa, un’Italia non qualificata nei playoff (che disputeremo giovedì 26 e martedì 31) non prenderà il posto del Paese persiano. I paragrafi 5 e 7 dell’articolo 6 del regolamento della Fifa sono chiari: è la Fifa stessa "a sua esclusiva discrezione" che "adotterà i provvedimenti ritenuti necessari" per sostituire una qualificata "che si ritira o viene esclusa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Iran vuole andare al Mondiale, ma se resta fuori entra un'asiatica. E c'è il caso Iraq...

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