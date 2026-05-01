Monaco avverte Sinner | Fils è il poster del n3 | può rappresentare una minaccia

Durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport e condotta da Dario Puppo, Guido Monaco ha commentato la situazione attuale di Jannik Sinner nell’ATP di Madrid 2026, con la partecipazione di Massimiliano Ambesi. Monaco ha sottolineato come Fils rappresenti una possibile minaccia, definendolo il “poster del numero tre” e analizzando le sfide che il giovane tennista potrebbe affrontare nel torneo.

Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, Guido Monaco ha analizzato, con la partecipazione di Massimiliano Ambesi, il momento che sta vivendo Jannik Sinner nell’ATP di Madrid 2026. Il commentatore tecnico di Eurosport ha messo la lente di ingrandimento su diversi aspetti tecnici e mentali del numero uno del mondo, sottolineando anche la pericolosità di Arthur Fils, prossimo avversario dell’altoatesino in semifinale. L’analisi del match contro il pericoloso Jodar: “Ho visto Sinner-Jodar due volte. La prima volta ho avuto la sensazione che Sinner fosse in controllo della partita, nonostante le occasioni e le palle break.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco avverte Sinner: “Fils è il poster del n.3: può rappresentare una minaccia”

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