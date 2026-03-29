Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha commentato recentemente sui temi caldi del tennis mondiale durante una puntata di TennisMania trasmessa su YouTube. In particolare, ha parlato di un giocatore che, quando trova il ritmo giusto, può mettere in difficoltà avversari di alto livello, citando anche un altro tennista che si sta distinguendo per le sue qualità.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sulla prestazione di Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev, nella semifinale del Masters1000 di Miami. L’azzurro si è imposto col punteggio di 6-3 7-6 (4), prevalendo in una sfida molto combattuta. “ La partita è stata di buon livello, bella ed equilibrata. Per me la forbice è stata ancora piuttosto grande. Se guardiamo al primo set, Sinner ha fatto il break e lo ha gestito senza patemi. Al sorteggio Zverev ha scelto di rispondere: questo non è un gran segno di fiducia, perché teme di prendere un break subito, a freddo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco avverte Sinner: “Lehecka, quando trova la quadra, è straordinario. Ha i mezzi per metterlo in difficoltà”

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